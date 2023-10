RFV, Prosegue la programmazione fino a mezzanotte

Prosegue il consueto appuntamento infrasettimanale con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda “Palla al centro”: le due ore, condotte da Tommaso Loreto (direttamente da Roma) e Luca Calamai, saranno disponibili anche su LadyRadio, mentre subito dopo - fino alle 17 - spazio a una coda di Palla al centro con Pietro Lazzerini e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 partirà il “Social Club” con Giacomo Galassi fino alle 19, poi "I Conti delle 7" fino alle 20 e infine spazio a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Lazio-Fiorentina. Dopo il triplice fischio, via a un ampio post-partita per commentare tutto quanto accaduto nel match dell'Olimpico.

