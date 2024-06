RFV, La programmazione odierna: in diretta dalle ore 07:00

NOTIZIE DI FV ESTERNI, DA NICO E SOTTIL A BREKALO E SABIRI: CHI RESTA E CHI VA Sono tanti i temi in ballo in casa Fiorentina, dal possibile rinnovo di Castrovilli fino al grande centravanti che ha promesso Daniele Pradè in conferenza stampa. Ma nel frattempo Palladino, insieme ai dirigenti viola, dovrà fare delle scelte per... Sono tanti i temi in ballo in casa Fiorentina, dal possibile rinnovo di Castrovilli fino al grande centravanti che ha promesso Daniele Pradè in conferenza stampa. Ma nel frattempo Palladino, insieme ai dirigenti viola, dovrà fare delle scelte per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi