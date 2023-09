RFV, Fino alle 16 anche su Lady Radio: segui il pomeriggio viola

FirenzeViola.it

Nel day after di Genk-Fiorentina, è il momento dell'analisi e dei commenti sul pareggio per 2-2 in terra belga: su Radio FirenzeViola ampio spazio a cronisti, opinionisti e soprattuto a voi ascoltatori. Fino alle 16 saremo anche su Lady Radio, con Luca Calamai, Andrea Giannattasio e i vostri commenti. Per interagire con noi e con i nostri ospiti manda messaggi o note audio su WhatsApp al numero 3487513933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 0557711171.

CLICCA QUI per seguire la diretta