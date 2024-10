RFV, Corvino show: le migliori frasi dell'ex dirigente viola

FirenzeViola.it

Pantaleo Corvino da Vernole, Puglia, uno straordinario protagonista di quarant'anni di calcio del nostro stivale. Impossibile catalogare le infinite perle che uno dei più importanti direttori sportivi italiani ha sparso in quattro decenni di conferenze stampe. Allo stesso modo è pura utopia mettere insieme i talenti pescati in giro per tutto il mondo - Kuzmanovic - Osvaldo - Ljaic - Nastasic - Jovetic tanto per rimanere all'epopea in viola.

Sempre a rovistare dove gli altri non guardavano, spesso nei Balcani, il suo salotto, ma anche in Svezia, Danimarca, per ultimo angola, con Kialonda Gaspar. A Firenze ha fatto tanto e ha anche sbagliato qualcosa - Bruno Gaspar, Maxi Olivera o Savio Nsereko per nominare tre flop pesanti - ma lui l'ha ripetuto sempre, il dirigente che non sbaglia non esiste, si può solo cercare di sbagliare il meno possibile. In questo servizio di Radio FirenzeViola un omaggio al 'profeta' salentino.