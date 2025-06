RFV Alessandro Orlando: "Thauvin fa la differenza all'Udinese, ma Udine non è Firenze"

Alessandro Orlando, ex terzino sinistro tra le altre anche della Fiorentina, è intervenuto nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola ripartendo da un'analisi su Florian Thauvin, visto da vicino proprio dallo stesso Orlando negli ultimi anni a Udine: "Io parlo per quello che ha fatto qua a Udine. Nell'ultimo periodo era il valore aggiunto nell'Udinese, sottolineo nell'Udinese. A Firenze è un po' più complicato. Il calciatore tecnicamente non si discute. Ma è un calciatore da valutare anche per l'età e i problemi fisici che ha avuto nell'ultima parte di stagione. Poi se la Fiorentina lo vorrà usare come alternativa deve prima convincere il calciatore, che non mi sembra propenso a farlo. E soprattutto, non credo un calciatore da ultima mezz'ora. Poi va valutato il contesto. Stiamo parlando di Udine e Firenze, due mondi diversi. Con questo non voglio dire che Thauvin non sia all'altezza, ma non sono sicuro possa fare bene anche alla Fiorentina

Lui è un calciatore tecnico, bravo e d'esperienza, che gioca trequartista ma preferisce agire dalla parte destra del campo. Ora è a fine carriera, non ha più lo sprint ma ha una grande conoscenza del gioco e degli spazi. Faccio sempre l'esempio di Del Piero e Baggio, due che a fine carriera dominavano il gioco per la loro intelligenza".