REGGIANI A RFV, Clausola Kean? Errore: può valere 80 mln

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I tempi supplementari". Queste le sue parole su Moise Kean: "E' un giocatore che a Firenze mancava da tanto tempo. In questo momento non ci sono tanti attaccanti come lui, nemmeno all'estero. Le risposte sono state immediate, concrete e soprattutto di grande prospettiva. La clausola da 52 milioni? Non darei un limite ad un giocatore che può valere 70/80 milioni, non è stata una gran mossa quella dei dirigenti viola. Personalmente avrei messo un tetto più alto, se il ragazzo continua a fare queste performance il suo valore può solo che salire. Poi certo, anche con 52 ci sarà plusvalenza qualora la società decida di venderlo. Non mi sembra che finora la Fiorentina si sia mai fatta grossi problemi a cedere le proprie stelle d'attacco".

Ancora sulla clausola: "In Premier negli ultimi anni si è speso cifre superiori per giocatori inferiori a lui. Guardate il Real Madrid che valuta giocatori 150/200 milioni. Ci cono attaccanti valutati 80 milioni che non allacciano nemmeno le scarpe a Kean".