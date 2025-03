Rastelli: "Palladino ha una qualità particolare che hanno solo grandi allenatori"

Massimo Rastelli, tecnico protagonista nell'ultimo periodo con l'Avellino, è stato ospite di Radio FirenzeViola per analizzare l'attuale Serie A e il momento che sta vivendo la Fiorentina: "La gara col Lecce era fondamentale. Questa vittoria può dare un minimo di serenità, era importante fermare l'emorragia di punti e quindi va bene così".

E sulle soluzioni scelte da Palladino per ovviare all'assenza di Moise Kean, Rastelli ha detto: "La qualità di un allenatore consiste nel capire il momento che sta vivendo la propria squadre e poter cambiare in determinate circostanze. Palladino questa qualità ce l'ha e l'ha già dimostrata. Vista l'assenza di Kean, un giocatore fondamentale e un punto di riferimento importante, l'allenatore ha scelto di cambiare sistema offensivo, giocando con due punte capaci di fare raccordo tra centrocampo e attacco come Beltran e Zaniolo".

Panathinaikos, andata e ritorno, ma anche Napoli, Juventus, Atalanta e Milan in campionato.

"Sono partite contro squadre molto molto forti, ma sono anche partite che si preparano da sole sotto l'aspetto dell'attenzione e delle motivazioni. Sarà fondamentale recuperare tutti. In virtù anche di quanto fatto a gennaio, una rosa al completo può competere e far bene in questo finale di stagione sui due fronti. Credo che la Fiorentina darà filo da torcere a tutte le big".

E su Nicolò Fagioli: "In passato ha fatto un po' tutto. Da mediano nel centrocampo a due è un calciatore che si prende tanti palloni anche se marcato. Ma è anche proiettato agli inserimenti senza palla, quindi può fare anche il trequartista. Credo che il suo ruolo ideale sia quello di mediano".