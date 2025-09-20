Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 14:00

Anche oggi, sabato 20 settembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Fabio Ferri e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia con il loro "Firenze in Campo" dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend", le prime due ore condotte da Niccolò Righi e Samuele Fontanelli e le seconde, dalle 18:00 alle 20:00, da Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola. Dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà Andrea Giannattasio in studio. Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

