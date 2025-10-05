Radio FirenzeViola, dalle 14:00 Fiorentina-Roma: seguila con noi

vedi letture

Anche oggi, domenica 5 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 14:00 scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue, con ampio pre e post gara, le partite della Fiorentina, oggi impegnata in casa contro la Roma. In studio ci saranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua mentre al Franchi sarà presente per la radiocronaca il nostro inviato Andrea Giannattasio. Infine, la sera, dalle 21 alle 22:30 "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI