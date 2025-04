RFV Pruzzo su Kean: "Una punta si alimenta giocando. Zaniolo? E' il momento che si fermi in una squadra"

L'ex attaccante della Fiorentina. tra le altre, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola e della possibile assenza di Kean: "Un centravanti si alimenta giocando, non vedo controindicazioni per un ragazzo che è in fiducia e fa sempre gol. Fargli fare un'ora poi toglierlo? Dipende da che tipo di partita esce fuori e dallo stress fisico che comporta, in certi momenti è meglio tirare il fiato e uscire cinque minuti prima. Però io la colonna portante non la togliere mai"

Metterebbe Zaniolo? "Con Mourinho nella Roma ha funzionato con Abraham che ha dimostrato di essere adattabile avendo giocando in più ruoli. Non è più il vecchio Zaniolo? Io l'ho sempre apprezzato molto poi non puoi andare contro logiche di società o allenatori. Credo che ora stiano facendo attente valutazioni ma l'errore è stato aver girato tante squadre, è il momento che si fermi, a Firenze o altrove non lo so".

Gudmundsson arrabbiato per il cambio è positivo? "Non lo leggo in positivo, si sentiva di giocare 90 minuti. Anche a Genova ieri mi dicevano che anche quando sembra che non ne abbia più tira fuori il meglio"

Palladino non sembra entrato in sintonia con l'islandese, lo cambia sempre: "La psicologia di chi è in panchina fa la differenza, che sa il punto di forza o meno di ogni giocatore. Ma se fai giocare Gudmundsson e gli chiedi di fare marcatura su un mediano avversario non è roba sua, allora non metterlo. Ma è un ragazzo che merita, che sa interpretare quel ruolo difficile".

Chi vedrebbe come prima punta, se non giocasse Kean?: "Credo possa farlo Zaniolo, si è migliorato in quel senso e può essere di appoggio agli altri attaccanti"