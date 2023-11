PRUZZO A RFV, Albero di Natale? Soluzione ok ma...

FirenzeViola.it

Roberto Pruzzo a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante Roberto Pruzzo è intervenuto a "Palla al centro" a Radio Firenzeviola per parlare di modulo: "Può essere una soluzione valida per recuperare questi giocatori, non puoi scaricarli, anche per arrivare fino a gennaio.

Ma Gonzalez può funzionare lì? "E' lo stesso ragionamento di Raspadori, sta all'adattabilità del giocatore e alla capacità dell'allenatore di sfruttare il giocatore. Beltran credo sia capace di spostarsi per far spazio a Nico per i gol che lui sa fare"

Perdiamo Bonaventura così? "Non c'è il timore, ha grande esperienza e intelligenza perché è capce di trovare la posizione più adeguata rispetto a quelli davanti e la possibilità di giocare tra le linee non verrà meno".

L'altra opzione è Nico falso nueve e Beltran sulle corsie esterne: "Pronti e via giocherei sempre con un centravanti di riferimento poi in corsa puoi utilizzare Nico più centrale ma per me deve rimanere quello che è. Sottil o Ikoné? Il francese almeno salta l'uomo, Kouame ha bisogno di spazio mentre di Brekalo non ho veramente notizie da dire. La Fiorentina ha bisogno di giocatori che ti risolvano le partite".

Beltran? "Io punterei su di lui che è giovane ed è stato un investimento, l'anziano lo metterei dietro".

