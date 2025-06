Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: tra poco "Palla al centro!"

Prosegue il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 14:00 fino alle 16:00 va in onda "Palla al centro”, anche sulle frequenze di Lady Radio, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I Tempi Supplementari. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 18 prima dell'appuntamento che riguarderà le celebrazioni dei 50 anni Coppa Italia da Palazzo Vecchio dove saremo in diretta.

