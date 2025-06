RFV Pratali vota per Fazzini: "Pronto per Firenze: mezzala top ma bravo a far tutto"

L'ex difensore dell'Empoli Francesco Pratali, conoscitore dell'ambiente azzurro, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola del possibile arrivo alla Fiorentina di Jacopo Fazzini: "Credo che sia un giocatore abile a far tutto, tra centrocampo e trequarti: è un elemento completo, sia in fase di possesso che di non possesso. Io lo vedo bene sia da mezzala che da trequartista anche se lo preferisco a centrocampo, perché Fazzini ha bisogno di spazio per attaccare".

A suo avviso è pronto per una piazza come Firenze?

"Sicuramente sì: un 2003 ha ormai 22 anni, in Italia bisogna cambiare mentalità e avere più di coraggio. I ragazzi vanno mandati in campo e gli si deve dare il tempo anche di sbagliare. All'estero vanno in campo i 2007, facciamoci delle domande. Fazzini ha già fatto dei buoni campionati e penso he sia pronto per la Fiorentina".

Qualcuno ha già paragonato Fazzini a Marchisio…

"Nel complesso sono diversi anche se hanno delle doti comuni. Mi riferisco, in particolare, alla sua corsa e ai suoi tempi di inserimento".