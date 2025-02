Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola: in onda tutta la serata

vedi letture

Per commentare i temi di attualità di casa Fiorentina dopo la dolorosa sconfitta a Verona contro l'Hellas, Radio Firenzeviola allarga il palinsesto e andrà avanti no-stop per tutta la serata. Dalle 19 in studio ci saranno Lorenzo Marucci per due ore con ospiti e i commenti dei tifosi ad un momento complicato per Palladino e per la sua squadra. Dalle 21 arriva Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e tutti i commenti per vivere la serata insieme.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI