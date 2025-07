RFV Presidente ATF: "Abbonamenti? C'è uno zoccolo duro che lo rifarà al di là del clima"

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della campagna abbonamenti e attualità viola in generale, a partire dalla situazione di Kean: "Io il malessere da calciomercato non lo provo da 20 anni, a dire il vero. Il fatto che il Napoli, che è l'unica squadra italiana che se lo possa permettere, guardi Kean è normale. Certo è che da tifoso mi auguro, qualora lui vada via, siamo pronti ad investire ed abbiamo l'alternativa giusta. Lucca? Bisogna vedere il novero dei nomi tra i quali scegliere, può piacere ma non mi dà le certezze che mi dà Kean e non vogliamo aspettare. Vogliamo vincere quel trofeo e vogliamo certezze e non giocatori da aspettare. Le polemiche? Ora le bocce sono ferme e un'estate da aspettare, poi si andrà allo stadio per incitare perché ad agosto c'è già la Conference poi gli umori si sviluppano anche dal calciomercato. La necessità è una rosa completa da subito, al di là delle rifiniture, e non come l'anno scorso che in Ungheria giocarono Amrabat e Bianco che poi il giorno dopo andarono via. Poi ora dobbiamo vincere un trofeo, hanno vinto tutte le altre, oltre alle solite tre, come il Bologna, la Roma e il Napoli, vogliamo riaprire la teca anche noi".

La campagna abbonamenti? "C'è uno zoccolo duro che lo rifarà, al di là del clima. Credo che quei 12mila-13 mila a pareggiare lo scorso anno si faranno. Sono state aggiunte alcune sedute che l'anno scorso non era stato possibile mettere in abbonamento per paura non fossero fruibili. La capienza è la stessa, per i viola e per gli ospiti, tocca fare di necessità-virtù".

Cosa pensa dei provvedimenti Uefa? "La Fiorentina ha ancora il dubbio su dove varrà la squalifica, se al Mapei o al Franchi perché sono specificati le sezioni dei vari settori. Tenerli vuoti è difficoltosa, una cosa del genere, a sezioni, la vedemmo forse a Kiev durante il Covid".