RFV Nassi sul mercato viola: "Dzeko? Io avrei fatto un pensiero su Camarda o Pio Esposito"

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Queste le sue parole sul futuro di Kean: "Se arrivano 52 milioni pronti non si può fare nulla. Se lui accetta il discorso è chiuso. Bisogna cercare un sostituto. I tifosi viola pretenderebbero il meglio, e il meglio si può trovare anche in Serie B, o in qualche squadra che ha bisogno di soldi. Camarda per me è un profilo da portare via dal Milan. All'Inter c'è Pio Esposito, quindi un pensiero anche su di lui. Mi stupisce il Bologna che ha preso Immobile".

Dzeko? "Spero che possa dire ancora la sua, però portare su uno di 38 anni non è semplice. In Italia però c'è bisogno di giovani, bisogna capire, se non capisci non c'è medicina".

Mercato? "Fazzini è interessante, è giusto puntare sui giovani. I giovani non tradiscono mai".

Cosa serve per allontanarsi dal settimo posto? "Bisogna fare il salto di qualità, lo fai prendendo giocatori di primo livello".