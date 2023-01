POZZI A RFV, Zapata sarebbe perfetto per la Fiorentina

L'ex attaccante Nicola Pozzi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Dodicesimo Uomo. Queste le sue parole in merito alla comunicazione e ai social: "Anche io sono partito dai dilettanti, ai miei tempi c'era più libertà a livello di comunicazione. Ai ragazzi più giovani si cerca di dare consigli a livello generale, anche per i social. Bisognerebbe sempre rispettare la società che rappresenti, nei professionisti ci sono delle regole interne più severe. Anche nel rapporto con la stampa ci sono dei limiti da rispettare, e di questo se ne occupa il responsabile della comunicazione".

Sull'attacco viola: "E' evidente che se c'è un'opportunità andrebbe colta. Abbiamo visto che Jovic non è una prima punta, non è funzionale al modo in cui gioco alla Fiorentina. Zapata sarebbe perfetto per la Fiorentina, è quello che manca e darebbe tante soluzioni in più al gioco della Fiorentina".

Sull'attaccante ideale per Italiano: "Zapata lo può essere assolutamente. Come lo era Nzola quando Italiano era a La Spezia. Le caratteristiche sono simili. Dove si stringono gli spazi e dove hai una pressione costante, l'attaccante centrale deve cercare di tenere la palla per far sì che qualcuno verticalizzi e si inserisca. Adesso la Fiorentina non si può appoggiare alla prima punta proprio per caratteristiche. Questa è la soluzione che manca alla Fiorentina per il tipo che gioco che ha. A maggior ragione quando non hai un attaccante che fa reparto da solo, o anche quando non hai registi che verticalizzano e quindi si ritardano i tempi, uno come Jovic è svantaggiato".