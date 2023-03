POZZI A RFV, Cosa è cambiato nell'attacco viola

FirenzeViola.it

L'ex attaccante dell'Empoli Nicola Pozzi ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola, commentando gli ultimi bei risultati della Fiorentina: "Nelle ultime di campionato la squadra viola ha giocato contro difese a tre ed è riuscita comunque ad incidere. Questo mi sembra un fatto da sottolineare. Cabral attacca di più la profondità in questo periodo, ha trovato gol e fiducia. Non ha mai detto parole fuori posto e ora è in fiducia totale, prima invece non riusciva a trovare spazi. Ora vengono sfruttate di più le sue qualità. Poi da attaccante si sa, quando ti sblocchi mentalmente è tutto più facile, ma anche l'atteggiamento di Jovic mi sembra migliorato: quando entra lo fa con lo spirito giusto. È cambiato tutto il sistema di gioco della Fiorentina e con meno densità gli attaccanti giocano meglio, anche gli esterni peraltro. Lo stesso Ikoné ora gioca più libero".

Qual è stata la chiave di volta della stagione?

"L'Europa secondo me è stata fondamentale perché in Italia aspettavano tutti la Fiorentina. In Europa non lo hanno fatto e la squadra viola ha trovato fiducia".