POLVEROSI A RFV, Tanta fretta per Kean. Il resto?

FirenzeViola.it

Questo il pensiero di Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" su Moise Kean: "Se il mercato della Fiorentina doveva corrispondere alla conferenza stampa di Pradè, bisogna aspettare ancora tanto. Si era parlato di ambizioni. Per ora è arrivata solo una scommessa. Sono 829 minuti che Kean non segna in Serie A, che poi possa far meglio di Nzola ci sta, non ci vuole tanto. Bastano quattro gol. Nzola però corrispondeva a un profilo che in doppia cifra c'era andato. C'è stata una contraddizione".

Quale?

"La gran fretta a prendere Kean, ma non a procedere con il resto. Paradossalmente la punta c'era, anche se non soddisfacente. Il centrocampo invece non c'è proprio. Manca anche un titolare per la difesa. Palladino è nuovo, ha fatto poca Serie A, ha bisogno di un sostegno. Oggi va sostenuto molto di più di quanto sta accadend adesso".