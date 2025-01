POESIO A RFV, Prenderei Maldini, non Berardi: vi spiego

FirenzeViola.it

Per parlare il match di domani sera tra Fiorentina e Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Palla al Centro”, il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio: “A Giugno il lavoro che ha fatto la Fiorentina è stato molto importante, perché a inizio estate il giudizio di molti era ben diverso. Kean aveva bisogno della fiducia e di una squadra come la Fiorentina per avere più spazio, adesso si stanno vedendo i risultati. Gudmundsson o Beltran contro il Napoli? Albert era partito molto bene, poi si è dovuto fermare per l'infortunio e adesso ha bisogno di giocare per tornare in forma. Domani sera schiererei lui. Sul mercato per adesso la Fiorentina ha solo sostituito".

Si aspetta qualcosa in più?

"Sì, sicuramente mi aspetto qualcosa in attacco. Maldini o L. Henrique? Io prenderei Daniel, perché la Fiorentina ha bisogno di giocatori pronti che conoscono bene il campionato Italiano. Mi sarebbe piaciuto anche Fazzini, sarebbe stato il perfetto sostituto di Bove, ma anche Folorunsho è un ottimo acquisto".

Lo prenderebbe Berardi?

"In questo momento ci sono Gudmundsson e Beltran, che stanno facendo un grande lavoro, prenderei un vice Kean. Colpani? A livello di gol sta mancando, ma Palladino gli sta chiedendo un gioco diverso rispetto a Monza, si sacrifica molto anche in fase difensiva. Deve essere più cattivo nella finalizzazione, ma sono convinto che migliorerà molto, e i gol arriveranno".