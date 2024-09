POESIO A RFV, Non ho capito la scelta De Gea: serve polso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, il giorno dopo il pareggio col Monza ha parlato a 'Palla al centro' in onda su Radio FirenzeViola: "Ci si aspettava un'altra partenza, ma se la squadra ce l'hai pronta solo un giorno prima della terza di campionato, è difficile. Ciò non toglie il fatto che Palladino sia difficoltà. Ieri non ho capito la scelta di non giocare con De Gea. Ora serve un po' di polso. La Fiorentina è da costruire con gerarchie, individuando un nucleo di giocatori. Il problema è che molti di questi elementi sono arrivati abbastanza tardi. Alcuni acquisti sono convincenti, ma sono giunti a Firenze in ritardo".

Biraghi a tre dietro non ce lo vede? E sul modulo?

"Non credo che Palladino cambierà modulo, almeno in questa sosta. Perché ha chiesto un mercato per questa quadra, Gosens per esempio è stato preso per questo modulo. Riguardo a Biraghi, adesso è uno dei pochi punti di riferimento. Tenerlo fuori vorrebbe dire lasciare in disparte uno dei pochi punti di riferimento. Però ieri è stato messo in campo in una posizione non sua. Ma gioca per questo, e poi calcia molto bene i piazzati".

