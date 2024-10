POESIO A RFV, Kayode se non osa perde qualità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La firma del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", per parlare di attualità viola a partire dal futuro di Kayode, con poco spazio alla Fiorentina e corteggiato dal Liverpool: "Pradè a fine mercato ha dato un'indicazione sul fatto che Kayode non sia incedibile in caso di offerta importante. Ma in caso di addio un'alternativa a Dodo ci vuole. Se ne vale la pena tenerlo come riserva visto il valore? Questo è un anno che può portare in Europa League e una riserva come Kayode ci vuole, altrimenti tanto vale avere una riserva più modesta. Io mi aspetto che Kayode ci possa stare in questa Fiorentina per poi fare una valutazione a fine stagione. Credo lui sia considerato una plusvalenza ma per farlo crescere bisogna farlo giocare e permettergli di sbagliare. Ora lo vedo frenato e con quelle caratteristiche, soprattutto in termini di esplosività, se non osa un po' perde qualità. Per la Fiorentina può essere un modo per mettere alla prova Palladino, per vedere se fa crescere i propri giocatori. Kayode è un test insomma per Palladino".

E Parisi? "Ha un percorso diverso, è arrivato come uno che doveva fare il titolare e scalzare Biraghi. Se dovessi sacrificare uno tra lui o Kayode sacrificherei Parisi"

Ikoné si dovrebbe cedere? "C'erano delle offerte in estate per il francese ma è lui ad averle rifiutare. Comprensibile dal punto di vista del giocatore libero di accettare o meno un contratto, ma dal punto di vista della Fiorentina un po' meno perché lo aspettiamo da troppo tempo. Le occasioni le ha, ci arriva, ma poi non concretizza mai".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO