POCHESCI A RFV, Castro? Non snaturiamo i calciatori

Ascolta l'audio

Sandro Pochesci a Radio Firenze Viola

Mister Sandro Pochesci si è così espresso a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro" su alcuni giocatori della Fiorentina: "Arthur può fare anche un centrocampo a tre come play, dettando i tempi. A due fa fatica perché deve coprire più il campo. Le caratteristiche dei giocatori non vanno snaturate. I calciatori hanno una fragilità mentale impressionante. Castrovilli? E' un giocatore di fantasia e quindi deve stare vicino alla porta, mentre per Barak serve capire il posto in cui rende di più.

Io, per farvi un esempio, dovevo insistere per spostare di ruolo i ragazzi. Venturi a Carpi faceva la mezzala, per me rendeva meglio come difensore centrale... Dopo un mese fuori rosa si convinse e ora gioca stabilmente in quel ruolo. Di Chiara giocava centravanti, faceva più gol di tutti, poi è stato messo terzino sinistro ed è stato il più forte che abbiamo avuto in quel periodo in quella zona di campo. La fortuna dei calciatori siamo noi allenatori".