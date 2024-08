PIZZIGONI A RFV, Richardson funzionale a 2

FirenzeViola.it

Carlo Pizzigoni, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" facendo un punto sui nomi più caldi di queste ore del mercato viola.

Ha seguito le Olimpiadi e in particolare il Marocco di Richardson?

"L'ho commentata per Eurosport. A me ha fatto una grande impressione, il ragazzo lo conoscevo da un po'. È stato leader di una delle squadre più forti di queste Olimpiadi, probabilmente il Marocco è la squadra più tecnica della competizione. Il giocatore è alto quasi due metri".

Che tipo di giocatore è?

"Copre tanto campo, è alto ma è molto coordinato nei movimenti e tra l'altro è figlio di una star del basket. Gioca spesso nel centrocampo a due e nasce come un centrocampista difensivo, ma negli ultimi due anni gli ho visto fare grandi passi avanti anche nella conduzione del gioco".

De Gea nello United era uno tra i migliori a livllo mondiale, come lo vede alla Fiorentina?

"Se accetterà vorrà dire che sarà motivato e sicuramente non viene per fare brutte figure. Probabilmente ha aspettato lo scorso anno una chiamata da un club inglese, quest'anno alla Fiorentina potrebbe fare molto bene e sicuramente non verrebbe a Firenze per stare in vacanza. Rimane di altissimo livello nonostante sia fermo da più di un anno".

