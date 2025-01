PIN A RFV, Comuzzo è merce rara e non si svaluterà

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola è intervenuto a "Garrisca al Vento" l'ex viola e opinionista di FV Celeste Pin. Queste le sue parole sul futuro di Comuzzo: "Comuzzo è giovane ma ha dimostrato di avere temperamento, condizione psico-fisica ottimale, e anche le capacità giuste di leggere e stare in una partita. Siamo di fronte a un giocatore su cui è difficile oggi fare un prezzo, potrebbe essere sempre poco per il suo futuro. E' chiaro che con questo mercato si possono aprire vari scenari, è molto difficile tenere i calciatori.

Quando entrano in gioco i procuratori, inizia il tam tam. Se facciamo un discorso di valutazione, io penso che Comuzzo sia un giocatore che nel tempo non si svaluterà perché è merce rara. A giugno non può che avere un valore maggiore rispetto a quanto non abbia oggi".