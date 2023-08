PILLON A RFV, Con addio Castro gioco di Italiano cambierà

FirenzeViola.it

Giuseppe Pillon, allenatore ed ex calciatore italiano, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Tenendo conto che Castrovilli sarebbe stato in scadenza di contratto il prossimo anno, la sua cessione mi fa pensare che la società e il giocatore non si sono trovati d'accordo per un eventuale rinnovo; di conseguenza la società ha fatto bene a venderlo ora perché sennò rischiava di perderlo tra un anno a parametro zero".

Secondo lei chi sarebbe più adatto a vestire la maglia numero 10?

"Personalmente non so chi potrebbe godere di questo privilegio dopo l'addio di Castrovilli, dato che la Fiorentina al momento non ha nessun giocatore con le sue stesse caratteristiche".

Secondo lei Arthur può essere il sostituto di Castrovilli?

"Secondo me no, anzi io personalmente lo vedo bene come regista davanti alla difesa".

Secondo lei quali saranno le conseguenze della vendita di Castrovilli?

"Sicuramente ci saranno dei cambiamenti all'interno della squadra per quanto riguarda eventuali schemi tattici e l'organizzazione del gioco. Sono comunque molto fiducioso sulle capacità di Italiano, che da quando è arrivato a Firenze non ha mai sbagliato niente".

Qual è il futuro del centrocampo viola secondo lei?

"Sono sicuro che entro la fine del mercato la Fiorentina sicuramente prenderà un altro giocatore per il centrocampo, altro fatto importante da capire è se Amrabat rimarrà oppure andrà via anche lui. Nel caso dovesse restare la Fiorentina potrebbe addirittura pensare di giocare con due mediani, scelta che sarebbe conveniente dato che Amrabat potrebbe agire prevalentemente come stopper e rappresentare una garanzia in fase difensiva, mentre Arthur garantirebbe l'impostazione del gioco".