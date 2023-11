PIERGUIDI A RFV, Padovani? ACF avrà una soluzione

Ascolta l'audio

Michele Pierguidi a Radio FirenzeViola

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per fare il punto sul Padovani e sul tema stadio. Ecco le sue parole: "La Fiorentina avrà in testa dove andrà a giocare perché il contratto per il Franchi che ha firmato la società si interrompe al giugno 2024 ed è un canone ridotto per via dei lavori che dovrebbero iniziato a gennaio. Perciò mi immagino che la Fiorentina si sia preoccupata di sapere dove andrà a giocare nel 2024".

Ma se la Fiorentina dice di giocare al Franchi: "Ma l'assessore Guccione ha parlato chiaro che la convenzione non c'è per i prossimi due anni. Se ci sono i lavori al Franchi la Fiorentina sa che non potrà giocare. Ed era d'accordo nel fare i lavori più velocemente per rispettare le scadenze, non giocandoci. Se ci sono state comunicazioni ufficiali con un contratto firmato non credo ci possano essere decisioni diverse. L'alternativa è giocarci lasciando però lo stadio così. Ma il Franchi ha bisogno di un restyling ed avrà 200 sky box che potreà aumentare gli entroiti del club. Io ricordo quando la Fiorentina andò a giocare a Perugia. Se si rimane al padovani va bene anche con capienza più che dimezzata altrimenti in modo intelligente si può optare per soluzioni vicino a Firenze, la cosa migliore sarebbe Empoli".

Ma se la Fiorentina non mette questi 4,5 mln per completare il Padovani, non si fa vero? "Il Comune lo rifà per il rugby non per altri motivi. Ad Empoli con una buona diplomazia c'è ancora margine e sarebbe una soluzione molto molto buona, ma c'è da lavorarci sopra. Ma la deve trovare la Fiorentina. Il Comune di Firenze ha l'obbligo di rifare lo stadio di Firenze non è che ha altri obblighi. Anche la Fiorentina si è lamentata che cade a pezzi perciò il Comune ha l'obbligo di rifare uno stadio all'altezza della città

E se va deserto il bando? "In quel caso diventerei pessimista, ma ora è stato fatto un bando a lotti e i soldi sono sufficienti perciò le ditte disponibili ci sono"

Arriveranno i soldi? "Secondo me sì perché il Comune non ha sbagliato a partecipare al bando europeo perciò il Governo i soldi li darà"

(ASCOLTA QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)