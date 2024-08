PIERGUIDI A RFV, Ecco qual è stato il guasto dei bagni

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, è intervenuto nel corso di "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina. Questo il pensiero sulla gara di ieri: "Ci vuole pazienza, è calcio d'agosto. C'è stata una grande reazione, peccato poi non averla vinta. Anche perché non mi ricordo un preliminare di Conference che sia stato facile. Sono stati tutti combattuti, poi la Fiorentina è più forte e l'ha dimostrato anche ieri. La formazione di ieri ha avuto un po' di turnover, sono contento del gol di Kean... voglio vedere il bicchiere mezzo pieno".

Il Franchi come l'ha visto ieri?

"La partita l'ho vista in tv, ma l'avevo visto prima. Adesso è in pieno lavoro della Curva Fiesole, a breve saranno poste le fondamenta per la nuova curva che sarà un muro dietro la porta. I lavori vanno avanti abbastanza velocemente e ci vorrà quel che ci vorrà, ma dopo tanti anni di chiacchiere viene rifatto lo stadio. Per il presidente del quartiere è bellissimo, si rischiava di perdere qualcosa di davvero molto bello per il nostro quartiere".

Sempre sullo stadio: "Venendo incontro alla società, l'ingegner Parenti e l'ex sindaco Nardella hanno trovato un modo per far giocare la Fiorentina al Franchi, con 22mila posti nonostante il cantiere. Direi che è un buon risultato, considerando che arriveremo ad uno stadio nuovo con tutti i comfort. Ci vuole pazienza, come quando si fanno i lavori in casa".

Che ne pensa del disagio dei bagni che si è verificato ieri?

"Sulla questione bagni mi sono informato. C'è stato un guasto a un rivenditore ambulante, che ha compromesso per diversi minuti la pompa idraulica. Quindi il problema ai bagni della Ferrovia è stato questo".