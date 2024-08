FRANCHI, Bagni allagati, si lavora per risolvere il danno

Fonte: Luciana Magistrato

Ieri i tifosi della Fiesole per la prima volta si sono sistemati in Curva Ferrovia, visto che i lavori di restyling dello stadio Franchi interessano proprio da quella zona. Ma se tante volte i bagni della Fiesole hanno fatto gridare allo scandalo per le condizioni di vetustità, stavolta i tifosi si sono ritrovati ad attraversare il pavimento allagato per andare nei bagni della Ferrovia appunto. Alcuni tifosi hanno postato foto e video per documentare la spiacevole situazione.

Il motivo dell'allagamento secondo quanto appreso da Firenzeviola è da ricondurre alla rottura di alcuni tubi ormai vetusti che il Comune sta cercando di sistemare in tempo per la partita di domenica. La società viola si occupa infatti dello spurgo mentre gli operai dell'amministrazione dovranno aggiustare i tubi rotti. E' ovviamente una lotta contro il tempo perché domenica alle 18.30 la Fiorentina ospiterà il Venezia e dunque il Franchi riaprirà le porte per ospitare i tifosi, anche e soprattutto quelli di Curva Fiesole in Ferrovia.