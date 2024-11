PIERANI A RFV, Onorata di ricevere il Premio alla Hall of Fame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gabriella Pierani, storica segretaria - per decenni - della Fiorentina, stasera sarà premiata con "L'Ordine del Marzocco" nel corso della Hall of Fame Viola, undicesima edizione dell'evento che celebra la storia del club viola e che Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it racconteranno in diretta su sito, radio e canale 92 del digitale terrestre. La stessa Pierani ne ha parlato così su Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento": "Mi hanno chiamato per esserci stasera, dicendomi che mi daranno un riconoscimento.

Non sono abituata a queste cose, quando arrivai alla Fiorentina chiesi la stanza più lontana possibile da tutti. Ho lasciato il cuore in Viale dei Mille, la nostra storia è stata anche costellata di disgrazie e momenti di difficoltà".