PICCINETTI A RFV, Amrabat faccia due tocchi. Dodo...

L'ex viola Claudio Piccinetti ha parlato di tanti temi legati all'attualità viola, partendo dal ruolo di Amrabat: "Amrabat deve toccare al massimo due volte la palla. Che poi sia bravo in fase difensiva è un'altra cosa, ma fare il regista nel calcio moderno è un'altra cosa. Domenica ero in tribuna grazie alla Fiorentina ma quando si gioca male mi arrabbio. Se giochi 150 passaggi indietro, vuol dire che davanti non c'è smarcamento o che la squadra avversaria ti toglie gli angoli di gioco. Se Jovic non riesce mai a smarcarsi, a chi la dai la palla? Indietro, per forza. Vero che non era la Fiorentina di Roma o vista col Torino, ci siamo rilassati e hanno avuto cali di tensione. Quando hai 13-14 giocatori sotto la sufficienza non puoi far altro che perdere".

Del resto del centrocampo cosa pensa?

"Italiano aveva trovato percorsi alternativi al 4-3-3, ha cambiato e poi è tornato a quel modulo. Ma il problema sono gli esterni, hanno numeri che fanno venire male. La Fiorentina deve trovare continuità da una rosa che è più che discreta".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Ho sentito tanti dire che manca un centravanti, ma manca proprio un calciatore che sappia smarcarsi in avanti. Italiano ancora non ha trovato le chiavi d'accesso per una squadra che rende come l'anno scorso, è andato un po' in confusione ma speriamo di andare avanti in coppa e risolviamo la stagione".

E Dodo?

"Non ci vedo nulla di ciò che vedevo allo Shaktar, dove era molto ordinato. Mi aspettavo tanto di più da un giocatore di tale portata, a Firenze ha trovato difficoltà e infortuni: è una delle più grandi delusioni della stagione".