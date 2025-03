RFV Piacentini: "Kean-Batistuta? Per potenza siamo lì. Non vedevo un centravanti così da anni"

L'ex centrocampista viola Giovanni Piacentini, passato nell'estate '98 dalla Fiorentina all'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare proprio dell'incrocio di domenica tra gli uomini di Raffaele Palladino e i bergamaschi: "Sicuramente sarà un bello spettacolo. L'Atalanta fa sempre vedere un bel calcio. Sarà uno scontro alla pari credo, deciso dagli episodi e dai campioni. La Dea sta facendo bene, lo Scudetto non mi sembra alla portata ma può fare ancora bene".

Cosa ne pensa di Moise Kean? E del paragone con Gabriel Omar Batistuta?

"Era un po' che non si vedeva una punta di quel livello. Un attaccante che ha numeri importanti, potente e forte. Bati poi è inarrivabile, anche per l'affetto che ho per lui, ma me lo ricorda: per la potenza e fiuto del gol siamo lì. Lui è uno di quei giocatori che ti dà la sensazione di poter decidere sempre la partita, sensazione che ti dava anche Gabriel".

La Fiorentina può puntare alla Champions?

"Sognare è lecito, soprattutto dopo risultati importanti e con questo entusiasmo. E con una punta come Kean, perché non crederci?"

