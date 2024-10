PELLISSIER A RFV, Kean-Gud, che personalità. Ecco chi vedo come vice

FirenzeViola.it

© foto di Aurelio Bracco

L'attaccante e presidente del Chievo Sergio Pellissier è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola a partire dal rinnovo di Kouame: "Non so giudicarlo dall'esterno, non so che peso ha all'interno dello spogliatoio. L'attaccante è un po' cambiato, deve fare movimento, casino e trovare soluzioni alternative per far segnare gli altri. Se i tecnici lo preferiscono a Beltran magari vedono più voglia e cattiveria".

Per fare il vice Kean meglio uno esperto o un giovane che cresce all'ombra? "Serve qualcuno che deve dimostrare di voler rubare il posto al titolare con il giusto rispetto e la voglia di imparare. L'età non conta, a volte i giovani sono presuntuosi più di uno anziano. Ma deve essere l'allenatore ad individuare quello giusto"

Toglierebbe fiducia a Kean? "Se credi in un giocatore devi affidarti a lui e se ha la febbre o è squalificato individui tu il sostituto. Certo se gli dai fiducia ma prendi uno forte quanto lui può voler dire che ti cauteli".

Che giocatore è Kean? "Firenze ha una tifoseria molto esigente ma come tutte quelle che hanno cuore e passione capiscono cosa dà. Kean con il Milan è stato sfortunato ma non si è soffermato su un dettaglio ma ha messo l'anima fino alla fine. E la personalità in questo momento è quello che conta".

Kean-Gud che coppia è in A? "Hanno personalità. Kean lo ha dimostrato in pieno con il Milan e Gud invece contro la Lazio quando entrando ha realizzato due rigori con lucidità. Si completano ed hanno voglia di dimostrare di essere forti".

ASCOLTA L'INTERVISTA INTEGRALE DAL PODCAST