PELLICANÒ A RFV, Gollini gran colpo. La Champions...

Si è così espresso ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex portiere gigliato Giuseppe Pellicanò: "Sono convinto che quest'anno la Fiorentina farà divertire i tifosi viola, anche perché la campagna acquisti mi sembra mirata per campionato e coppa".

Come valuta l'acquisto di Gollini?

"Ottimo. Io stravedo per Terracciano, ma questo è stato un ottimo acquisto. Se la giocheranno per il ruolo di titolare".

Gollini sarà il titolare?

"Alla lunga lo diventerà penso. Ha 27 anni, ha una grandissima esperienza e penso sia una sicurezza, però Terracciano ha fatto molto bene e va ringraziato. Avere in panchina uno come lui, che fa anche molto spogliatoio, è una cosa buona".

Gollini è un portiere completo?

"Per la Fiorentina è un grande acquisto, ha fatto bene ovunque è andato".

Preoccupato dalla possibile partenza di Milenkovic?

"Un po' perché se va via lui non so chi arriva. Sono convinto che la società abbia già individuato il sostituto di un giocatore per il quale stravediamo tutti. Il calcio però oggi è diventato questo, non ci sono più bandiere".

Quanto può essere importante giocare la Conference?

"Essere entrati nelle coppe ha dato tranquillità all'ambiente, i nuovi si possono inserire tranquillamente nel gruppo. Mi rivedo nello spogliatoio della Fiorentina, quando c'ero io successe la stessa cosa e avevamo un entusiasmo incredibile alla ripresa degli allenamenti".

Che successe con Caniggia quando lei evitò il gol?

"Quello che succedeva in allenamento perché facevamo sempre le partitelle con il fuorigioco. Gli dissi: 'Fermo, fermo, sei in fuorigioco'. Lui stupidamente si fermò e io recuperai il pallone".

"Pararigori" si diventa o si nasce? Gollini lo è...

"Tutti e due. Io studiavo i miei avversari e comunque sfruttavo la spinta delle mie gambe. Io li studiavo e poi li invitavo a battere come preferivano... Gollini è uno di questi, sicché penso che farà bene anche sui calci di rigore".

Sognare la Champions è troppo?

"No, non è esagerata perché tutti vogliono migliorare l'anno passato e questo significherebbe andare in Champions League. L'entusiasmo della Fiesole sarà un elemento in più".