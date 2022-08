PELLICANÒ A RFV, Gollini deve essere il portiere titolare

Giuseppe Pellicanò, ex portiere della Fiorentina negli anni '80, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola:

Cosa le è piaciuto della Fiorentina? Come valuta il gol subito da Gollini?

"È successo anche a me e a tanti altri, Gollini era riuscito anche a recuperare. Se devo fare una critica aveva sbagliato il posizionamento ma era riuscito a salvare. Doveva stare un po' più dentro la porta. Gollini se ne sarà accorto".

Perché non viene più messo l'uomo sul palo?

"Io sono d'accordo di non mettere l'uomo sul palo, l'uomo che sta però sul corto deve stare più attento. In quel caso il portiere potrebbe anche stare un pò più fuori. Non facciamo però troppe critiche. Il calcio sa essere in certe situazioni spietato e Radu ne è la conferma".

Per il Twente ci sarà il dubbio Gollini/Terracciano...

"A me piace molto Terracciano ma Gollini deve essere il portiere titolare. Io Terracciano lo farei giocare in Coppa Italia. Ad un portiere devi dare fiducia".

Cosa pensa della scelta di Rosati?

"Un grosso in bocca al lupo. È una grande fortuna. Io come lui ero molto bravo nella gestione dello spogliatoio. La società mi metteva in camera i nuovi arrivati, se qualcuno aveva bisogno ero sempre a dare una mano".