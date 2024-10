PECCI A RFV, Colpani non si è ambientato ma credo in lui

FirenzeViola.it

Per commentare il momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento è intervenuto l'ex centrocampista Eraldo Pecci. Queste le sue parole su Fiorentina-Milan: "La Fiorentina sta crescendo, a me però non piace quando vengono dati questi rigori. Non è calcio, non mi piace questo nuovo regolamento. Detto questo, la Fiorentina ha due-tre giocatori forti forti. Ha De Gea che para bene, Colpani mi piace, Gudmundsson può far svoltare le partite. Colpani non si è ancora ambientato, questo forse è un limite. Io l'ho visto a Monza ed era innamorato di lui. Quelli che piacciono a me sono quelli che saltano l'uomo, che hanno il guizzo decisivo".

Kean e Gudmundsson come si gestiscono?: "Non c'è niente da gestire, il giocatore bravo è quello più disponibile. Perché sono più intelligenti a livello calcistico. Quando gli allenatori pensano di prendersi questa briga secondo me non ci siamo. Se hai il numero dieci e sei carismatico allora hai l'asso di briscola".

Su Adli: "Sa giocare a calcio, propone nel mezzo al campo. Mi sembra che abbia esperienza, può dare un buon contributo. Contro il Milan aveva il dente avvelenato, ed è stato decisivo".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!