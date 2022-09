PASQUALIN A RFV, Juve dominata. Mercato da sei

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è stato intervistato Claudio Pasqualin, storico agente sportivo che ha analizzato così diversi argomenti riguardanti la Fiorentina:

Come vede il mercato della Fiorentina?

"Non mi entusiasma ma nemmeno mi deprime, se dovessi dargli un voto gli darei un sei. La Fiorentina i mezzi per migliorarsi li ha, deve ancora trovare l'assetto definitivo e risolvere la questione Jovic".

Ha ragione chi dice che la Fiorentina ha perso due punti contro la Juventus?

"Chi dice questo ha ragione, la Fiorentina ha dominato. È stata superiore in tutto ma ha il demerito di non aver fatto un gol in più. Credo quindi che abbia ragione chi dice che ha perso due punti".

Cosa ci dice il 4-0 subito dalla Roma a Udine? Si può rivalutare la sconfitta dei viola a Udine?

"Per me si, parto dal fatto che l'Udinese è una squadra davvero forte. Ha buoni giocatori come Deulofeu, Pereyra e Udogie. Il nazionale italiano è una buona speranza per il futuro. La Roma ieri ha giocato male, Dybala si è dato da fare ma non c'è stata traccia di gioco, il punteggio è stato giusto".