PASCULLI A RFV, Beltran lo vedo bene in un 4-3-3

Pedro Pasculli, ex Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" per parlare della partita che vedrà contrapposti Lecce e Fiorentina.

Come vede la partita tra Lecce e Fiorentina?

"Difficile per entrambe, il Lecce sta attraversando un periodo complicato e magari questa sosta lo ha aiutato. Il Lecce ha espresso un bel gioco ma è stato sfortunato. La Fiorentina ha una bella squadra, il Lecce deve fare gruppo per fare risultato".

Cosa ne pensa di Beltran?

"Prima veniva un pò criticato. Io nel primo anno in Italia nel girone d'andata non avevo fatto ancora un gol, poi mi sono sbloccato. Non è facile passare dall'Argentina all'Italia soprattutto se non segni. Io lo farei giocare con il 4-3-3, è un giocatore che può essere in qualsiasi ruolo in attacco. Con tutto il rispetto di Beltran, ancora non siamo come Lautaro Martinez ma come ruolo e caratteristiche può ricordarlo"

