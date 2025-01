PANTANO A RFV, Lazio-Fiore? Mi preoccupa una cosa...

FirenzeViola.it

Stefano Pantano, grande ex schermidore, conduttore radiofonico e tifoso della Lazio, ha commentato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" il momento attuale dei biancocelesti: "Ieri ha fatto una grandissima prova trovando subito il gol, e ha continuato a controllare gli avversari con superiorità numerica. E' una Lazio ritrovata, visto che dopo la batosta con l'Inter e il derby indecente si era perso un po' il passo"

L'infortunio di Tavares quanto incide?

"Baroni ci ha fatto capire che abbiamo una rosa di assoluto livello, che ha dato prova di essere all'altezza anche sopprimendo alle assenze di calciatori con Tavares che fanno la differenza. Anche Pellegrini quest'anno ha fatto un grande salto di qualità ma deve stare attento ai cartellini: è l'unica cosa che mi fa preoccupare".

Casadei cosa potrebbe portare alla Lazio?

"Ci aspettiamo un aiuto al mister da parte sua, anche perché la stagione è lunga e la Lazio è ancora in lotta su tre fronti".

Della gara con la Fiorentina cosa pensa?

"Sono molto preoccupato perché all'andata i viola erano in difficoltà mentre la Lazio in grande spolvero. E adesso ci troviamo grosso modo nella stessa situazione... Credo che la Fiorentina abbia le potenzialità per riprendersi velocemente. Spero non domenica (ride, ndr)".

