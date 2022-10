PAGLIARI A RFV, Mercato? Pradè sa come muoversi

Intervistato in esclusiva da Radio FirenzeViola, il noto procuratore Silvio Pagliari e fratello di Dino (ex viola) ha parlato dei temi di casa Fiorentina: "Quando c'è un modulo di gioco coi principi giusti come quelli di Italiano, prima o poi la squadra viene fuori. Sotto questo aspetto, il mister ha lavorato bene: mancavano sostanzialmente i gol. Se non li fai è logico che poi paghi dazio. La percentuale tra occasioni e gol segnati è ancora bassa, bisogna essere più propositivi, anche perché poi si lavora con più serenità. Qualche gol di troppo è stato preso e mancano le occasioni sotto porta. Impossibile non rischiare in Serie A. Pensiamo che la Cremonese ha preso il capocannoniere della Conference, era impensabile tempo fa. Per competere con le prime 6/7 devi avere grandi attaccanti, anche giovani e di prospettiva".

Pensa che i viola dovrebbero intervenire già a gennaio?

"Pradè è una vecchia volpe, sa come muoversi d'anticipo. Seguirei il modello del Milan, che prende ragazzi sconosciuti ai più ma che poi si rivelano di qualità. Non dimentichiamoci che alla Fiorentina sono andati via giocatori straordinari. Dodò non farà rimpiangere Odriozola, ricordiamoci che inizialmente c'erano dubbi anche sullo spagnolo".

Se fossi l'agente di Jovic cosa gli diresti delle esultanze?

"Gli direi di fare gol, perché con quelli risolvi tutto. Le polemiche ci stanno, in una società e una città così importante: devi trasformare i fischi in applausi, senza atteggiamenti di sfida".

Come vede la Fiorentina in vista delle prossime gare?

"Sembrano partite da all-in, però in questa serie A ci sono tante sorprese e bisogna sempre stare sul pezzo. Anche lo Spezia sta raccogliendo meno e storicamente sono trasferte difficili. Con la vecchia schedina 1x2 faccio fatica a rispondere".