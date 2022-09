PAGLIARI A RFV, Assenza di Torreira si fa sentire

Intervistato in esclusiva da Radio FirenzeViola, il noto procuratore Silvio Pagliari e fratello di Dino (ex viola) ha parlato durante "Viola Amoremio" dei temi di casa Fiorentina legati al mercato: "Sono sempre stato legato alla Fiorentina. Intorno ai quindici anni venivo spesso a vedere Antognoni allo stadio, questa squadra per me è speciale. Sul mercato della Fiorentina dico che l'anno scorso due giocatori hanno fatto la differenza, ovvero Torreira e Vlahovic. Ora non ci sono più ed è un problema, anche se i viola hanno fatto un gran mercato. Mi piace molto Dodò, in più Italiano è una garanzia. Certo è che però quest'anno la concorrenza per l'Europa sembra agguerrita, penso soprattutto all'Atalanta che ha fatto acquisti perfetti, giocatori interessanti pagati il giusto. Il fatto che non giochino le coppe europee potrebbe essere un vantaggio, io penso che la Dea sia una squadra da Champions, è troppo presto capire se siano una candidata per lo Scudetto, anche se vedo il Milan leggermente favorita rispetto alle altre.



Sulla Fiorentina di quest'anno ripeto che, soprattutto la mancanza di Torreira, è importante. Amrabat sta facendo molto bene ma i viola stanno mancando nella finalizzazione. Cabral e Jovic devono ritrovare il gol. Come dice Capello, nel calcio si può inventare tutto ma con un portiere che para ed un attaccante che segna sei già a metà dell'opera. Credo comunque che i due centravanti della Fiorentina abbiano la capacità di fare gol, a maggior ragione con il gioco di Italiano che produce tante palle gol.



La Fiorentina si è potenziata? Se togli un attaccante che fa trenta gol ed un centrocampista come Torreira è difficile migliorarsi, non posso dire che è più forte. La matematica è molto semplice, se qualcuno riuscirà a sopperire a quel bottino di reti potrà eguagliare quanto fatto l'anno scorso".