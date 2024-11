P. IACHINI A RFV, Viola a Como favorita. Kean è un torero

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento", c'è stato spazio anche per Pasquale Iachini, ex sia da una parte che dall'altra per Como e Fiorentina. Queste le dichiarazioni verso il match di domenica: "Il problema è sempre stato che i migliori, dalla Fiorentina, sono sempre stati venduti. Quest'anno però con calciatori non di spicco stanno facendo un campionato eccellente. Di Kayode deciderà la società, però i soldi fanno gola a tutti...".

Como-Fiorentina? Come la vede?

"Favorita la Fiorentina, il Como gioca benissimo ma fa pochi gol, oppure ne subisce molti. È una squadra alla Fabregas, attacca ma segna poco. La Fiorentina, adesso a maggior ragione con entusiasmo, è più forte. Poi ha il torero davanti che non è male (Kean, ndr). Fabregas non è stupido, farà qualche accorgimento per la gara. Anche perché va bene fare il bel gioco ma poi bisogna concretizzare. È una partita che la Fiorentina dovrebbe far sua, ma il calcio è maledetto e non si sa mai".