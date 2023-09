ORSI A RFV, Italiano si fida di Terracciano: no a staffette

FirenzeViola.it

Fernando Orsi a Radio Firenze Viola

L'ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina si fida di Terracciano, che a parte qualche errore ha fatto bene. La Fiorentina è arrivata settima non per colpa di Terracciano, anzi è arrivata settima e anche in due finali tra Conference e Coppa Italia per merito anche suo. Può piacere o meno ma si fidano la società e l'allenatore si fidano di lui".

Quanto può aiutare Terracciano nell'essere titolare conoscere i difensori e la lingua?

"Sicuramente lo aiuta, ovvio che in generale parte in una posizione di vantaggio. Poi c'è da vedere la qualità dei singoli e si vedrà chi verrà scelto dall'allenatore. In generale l'alternanza non mi è mai piaciuta perché quello del portiere è un ruolo delicato. Sicuramente nel calcio moderno di oggi il portiere è diventato un giocatore aggiunto che deve svolgere anche altre funzioni di interpretazione del gioco come le letture difensive. Avendo un portiere che viene dall'estero va aiutato ad inserirsi anche perché ha un altro modo di parare, un'altra impostazione. Sicuramente a Christensen lavorare con un preparatore bravo ed italiano farà bene".

Domenica giocherà Nzola titolare mentre nell'Atalanta partirà Scamacca, come vedi questi due attaccanti in queste due nuove realtà?

"Sono giocatori diversi, Nzola non ha fatto tantissimi goal nella sua carriera, non so se in un contesto con tante pressioni come Firenze e con obiettivi diversi si saprà inserire nel modo migliore. Scamacca invece dopo tante squadre che lo avevano seguito è arrivato all'Atalanta. Tra i due Nzola è più forte nell'allungo e nell'attaccare la profondità, Scamacca invece è più abile nel gioco in area di rigore, con lui la Fiorentina avrebbe dovuto avere due ali che valorizzassero le sue capacità in zona goal. Sia per Nzola che per Beltran ci vuole pazienza perché si devono integrare. da domani in poi inizia un altro campionato. A Genk sarò a commentare la Fiorentina in Conference contro quello che è l'avversario più importante del girone. La fiorentina è migliore dei belga, ma loro sono un club molto organizzato".



Riguardo ad un calendario complicato per la Fiorentina tra campionato e coppa?

"Ognuno si lamenta del calendario a seconda dei risultati ovviamente. In generale bisogna in questo calcio moderno bisogna accettare il calendario e le partite che ci sono".



Obiettivo quinto-sesto posto in campionato per entrambe, ad oggi chi è meglio tra Fiorentina e Atalanta?

"L'Atalanta mi aveva impressionato e poi ha fatto un passo falso, la Fiorentina è partita fortissimo a Genova e poi ha pareggiato in casa con il Lecce e perso a Milano. Entrambe sono si stanno costruendo, sono partite bene ed hanno sbagliato. Oggi è prematuro dire chi è la migliore, però la Fiorentina è in grado di battere l'Atalanta".