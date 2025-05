RFV Zauri sulla classifica: "Fiorentina in linea, le big non hanno steccato: Col Bologna gara vera"

L'ex difensore di Fiorentina e Atalanta ma anche allenatore della Primavera del Bologna, Luciano Zauri, ha parlato a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend". Queste le sue parole sulla proprietà del Bologna: "Casteldebole è un fiore all'occhiello. Qualcosa è cambiato nella dirigenza da quando ci sono stato io. Hanno fatto uno scouting molto interessante, non è assolutamente un caso che pochi giorni fa hanno alzato la Coppa Italia".

Fiorentina-Bologna? "Mi aspetto una partita vera. La Fiorentina deve vincere, deve far vedere che tiene a questa speranza di arrivare in Europa. Il Bologna allo stesso tempo cercherà di vincere, conoscendo la mentalità del tecnico. Sono due squadre diverse che nell'arco del campionato ci hanno fatto vedere buone cose".

Fagioli? "Nel calcio la condizione mentale è determinante. Sembrava che si fosse liberato, poi sono riuscite altre notizie e ha avuto qualche difficoltà. E' un talento del calcio italiano, spero che possa tornare presto a farci vedere quello che sa fare. Anche la Fiorentina è calata quando è calato Fagioli. Lui rende bene se intorno a lui la squadra gira, sicuramente questo lo aiuta".

Mandragora? "Lo conosco bene dai tempi di Pescara. Ha avuto un rallentamento per alcuni infortuni. E' comunque un giocatore di livello assoluto. Ha grandi qualità tecniche e morali, grande temperamento e personalità. L'ho visto anche con la fascia al braccio e questo la dice lunga sul rispetto che ha a Firenze".

Giudizio sulla stagione della Fiorentina? "Guardando la classifica mi sento di dire che le grandi non abbiano steccato. La Fiorentina per rosa è nella posizione che merita. Tutte quelle che la precedono sono superiori. Ha fatto un campionato all'altezza, forse ci si era illusi che potesse fare qualcosa in più. E' stata altalenante in alcune situazioni, però credo che sia in linea. La rosa è comunque molto competitiva, peccato per qualche infortunio in momenti importanti della stagione".