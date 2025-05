RFV Orlando: "Alzare l'asticella? Purtroppo costa e a Firenze non son disposti a spendere"

Ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato così del momento in casa viola: "Perché non si alza l'asticella? Secondo me la risposta è chiara, è un motivo economico. Alzare l'asticella costa e questo frena questo ambiente. Non è neanche un problema economico perché questa proprietà ha fondi a disposizione. Credo che non sia comunque un'annata da buttare via. Il gruppo squadra c'è, non serve molto a migliorarla. Sull'allenatore dico che la proprietà americana decide con parametri diversi. Non vogliono figure in grado di oscurare il loro profilo, probabilmente anche Commisso ragiona così.

Palladino l'ho criticato tanto in questi mesi. Spero che rimanga alla Fiorentina perché significa che c'è un progetto. Vorrebbe dire che Kean e De Gea possono rimanere ad esempio. Però deve imparare ad avere alternative nel gioco. Nei supplementari col Betis ha tolto due giocatori di qualità, il Betis ne ha inseriti due di qualità e si è decisa la partita. Io non mi diverto a vedere la Fiorentina".

