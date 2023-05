ORLANDO A RFV, Cabral va bene, ma non come titolare

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Palla al Centro:"Dopo la partita di ieri penso che sia evidente come l'immagine della Fiorentina stia crescendo. Il risultato ovviamente lascia l'amaro in bocca, anche perché ogni volta per un motivo o per un altro questa squadra non riesce a tagliare il traguardo".

Cosa ha da dire su Cabral e Jovic? "Penso che Cabral si meriti di far parte di questa squadra, ma non come titolare. Jovic ieri ha fatto una grande partita, ha creato delle buone occasioni, nonostante ciò penso che la sua esperienza a Firenze debba concludersi dopo questa stagione. La Fiorentina ha bisogno di una punta centrale che segni, di un attaccante che rappresenti una certezza".

Cosa pensa dei cambi effettuati da Italiano? "Secondo me sono stati bene o male giusti; personalmente avrei fatto entrare Ranieri, e soprattutto avrei preso in considerazione l'ingresso in campo di Barak, dato il bisogno di avere un giocatore in grado di inserirsi e di effettuare dei buoni cross in area".

Quale è stato il problema principale della Fiorentina ieri? "Secondo me ieri la difesa della Fiorentina ha giocato molto male; una squadra come l'Inter è in grado di punirti e di ribaltare il risultato anche solo in dieci minuti, sfruttando il momento di debolezza avversaria. Comunque per quella che continuo a dire è stata una buona prestazione della Fiorentina il merito lo ha Italiano, un allenatore che è stato in grado di dare un nuovo volto a questa squadra, andando oltre le continue critiche che li vengono fatte. Un altro allenatore, magari con un gioco più difensivo, non sarebbe riuscito a garantire a una squadra come questa Fiorentina traguardi come, ad esempio, la possibilità di giocarsi nella stessa stagione la finale di Coppa Italia e quella di Conference League".

Di Terracciano cosa pensa? "Penso che sia un secondo portiere; è necessario trovare un portiere più bravo, più adatto a giocare a certi livelli, come quello europeo. La Fiorentina, per fare il salto di qualità, deve prendere un portiere più forte e migliorare quello che è l'attacco".