ORLANDO A RFV, Berardi può essere la carta vincente

Massimo Orlando, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Berardi dopo averlo visto in nazionale e in numerose altre partite, posso confermare che ha delle grandi qualità e doti tecniche. Sono sicuro che se la Fiorentina dovesse acquistarlo, in vista di partite importanti potrà essere la carta vincente".

Chi preferisce tra Orsolini e Berardi?

"Tra i due opterei senza nemmeno pensarci sull'esterno neroverde, che se dovesse arrivare qui a Firenze sarebbe fin da subito protagonista; ovviamente nel caso la trattativa vada in porto, e il giocatore arrivi a Firenze, bisognerà concedergli un po' di tempo per ambientarsi senza criticarlo e mettergli eccessiva fretta. E' un giocatore che una volta che emerge è in grado di offrire grande spettacolo. Con Nico Gonzalez da una parte, Berardi dall'altra e un centravanti di qualità, la Fiorentina può veramente puntare in alto".

Cosa pensa riguardo all'idea della Fiorentina di puntare su Zaniolo?

"A maggior ragione se non arriva Berardi, penso che la società viola debba assolutamente fare di tutto per provare a prendere Zaniolo, che è sicuramente un giocatore difficile da gestire, ma vanta delle qualità fuori dal comune. Personalmente lo vedo bene come esterno".

Su Orsolini cos'ha da dire?

"E' un giocatore completo, molto prestante fisicamente, che per altro era riuscito a fare colpo sull'allora allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Penso che per la Fiorentina se arrivasse anche solo uno di questi tre giocatori, sarebbe perfetto. Bisogna considerare che la squadra è cresciuta molto, tanto che ora può ambire a nomi che fino a solo tre anni fa non si sognava nemmeno, e ciò che è più importante è il rinnovo di Italiano".

Cosa pensa di Dia?

"Mi piace molto, temo però che costi tanto. Ha avuto la fortuna di giocare con un grande allenatore come Paulo Sousa".

Qual è la sua opinione su Nzola?

"Sicuramente è un attaccante che ha grande capacità di gol; ha segnato molto quest'anno, se consideriamo poi che lo Spezia è una squadra di livello mediocre, questo fa di lui un grande attaccante; altra cosa che mi piace è il fatto che gioca molto per la squadra. Tenendo presente che lo Spezia è retrocesso, e che quindi Nzola dev'essere venduto, ritengo che la Fiorentina debba puntare molto su questo giocatore. Ovviamente tutto dipenderà da quelle che sono le idee e le scelte di Italiano, che ha ribadito alla società che la sua permanenza sulla panchina viola dovrà essere correlata alla garanzia di maggiori rinforzi".

Pensa che Retegui può ricordare un po' per lo stile di gioco il grande Gabriel Batistuta?

"Penso che il paragone non sia assolutamente adeguato, dato che quello che era Batistuta rappresenta un qualcosa di superiore".