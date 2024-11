ORLANDO A RFV, 7 giorni di stop possono essere troppi

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Massimo Orlando è intervenuto per parlare della ripresa del campionato: "Sette giorni di riposo mi sembrano tanti ma mi fido dell'allenatore. All'inizio l'ho criticato e il campo gli ha dato ragione, quindi bisogna dargli fiducia anche in questo. Questa Fiorentina è matura, sa anche soffrire e vince anche non convincendo".

Ha seguito anche il Como e Nico Paz, che ne pensa del talento ex Real Madrid?

"Nico Paz è tanto tanto forte, ha tecnica, tempi di inserimento e senso del gol. Credo che il Real se lo riprenderà. Con lui la Fiorentina dovrà fare tanta attenzione e dovrà raddoppiarlo".

Dopo due settimane di pausa, che scelte crede che farà Palladino in vista della partita col Como?

"Io credo che Cataldi, se è recuperato a pieno, giocherà. Palladino ripartirà dalla formazione titolare, con lui, Bove e Adli. Poi magari qualche giocatore ruoterà, ma io andrei coi titolari. Anche con Dodo, a meno che non chieda lui di riposarsi".