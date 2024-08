ORDINE A RFV, Adli ha bisogno di continuità e autostima

FirenzeViola.it

Il noto giornalista vicino alle vicende casa Milan Franco Ordine è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare di Yacine Adli, ormai prossimo a trasferirsi dalla formazione rossonera alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista francese: "Adli viene acquistato dal Milan un anno prima e lasciato un anno a Bordeaux. A Milano all'inizio ha trovato tanta concorrenza con Tonali, Bennacer e Kessie. E' stato recuperato la scorsa stagione da Pioli nei due di centrocampo. Secondo me se fatto giocare con continuità può dare un bel contributo lì nel mezzo alla Fiorentina. Penso debba recuperare un po' di autostima"

Perché è stato messo fuori rosa dal Milan?

"Due motivi. Il primo è legato alla lista e il secondo è che con l'arrivo di Fofana la concorrenza è aumentata e il posto è sparito sotto ai suoi occhi. Così per il Milan riuscire a mandarlo a giocare è meglio. La formula scelta tra l'altro ha dietro proprio il non detto che anche se la Fiorentina non dovesse riscattarlo il fatto che possa giocare un campionato intero valorizzandosi sarebbe positivo per il Milan".

Sulla Fiorentina

"E' un cantiere aperto. Questa una caratteristica di quando si cambia allenatore, sistema di gioco e quindi anche abitudini ed esercizi in allenamento. Si coglie tra Parma e Venezia una difficoltà a fare gol che non è una caratteristica nuova. Anche con Italiano la scorsa stagione nonostante il turn over là davanti questo problema non era stato risolto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA