ONOFRI A RFV, Classifica Viola è inferiore al potenziale

Claudio Onofri

Claudio Onofri, ex giocatore ed ex allenatore, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola è intervenuto per commentare l'attualità di casa Fiorentina, il giorno dopo il deludente pareggio contro il Viktoria Plzen: "Ho stima di Italiano, da quando l'ho visto allenare le prime volte. Mi aspettavo una conquista, non di primati, ma di continuità di rendimenti, visto il calcio che vuole intraprendere. Ho visto qualche tentativo di mettere insieme due punte, una dietro l'altra, come Belotti e Beltran. Ciò rileva che stai provando un'idea, ma se le cose non vanno tenti di rimediare".

Prosegue: "È chiaro che se qualcosa non funziona, ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore. La Fiorentina si trova in un momento dove la classifica è inferiore alle potenzialità. Non c'è dubbio. Ma a Trapani e soprattutto a La Spezia, vedevo subito che Italiano aveva qualità. Adesso però, la situazione della Fiorentina non è conseguente al valore della squadra".

